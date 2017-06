BICHES FESTIVAL 2017

30 juin au 02 juillet 2017

EDITO

En 2027, quand vous irez voir Fishbach au Stade de France, vous vous souviendrez

l’avoir vue pour la première fois au Biches Festival en 2017 ! Comme quand vous avez entendu les PINS jouer avec Iggy Pop sur leur nouveau disque, vous vous êtes rappelés leur prestation l’an passé à la 1ère édition du Biches Festival. Et ainsi de suite, avec ceux qui étaient à l’affiche de 2016 : Les Pirouettes blindent la Cigale, Juniore voit sa cote grandir, Cannery Terror devient la coqueluche du garage français, Cléa Vincent continue son ascension, Rendez-Vous apparaît incontournable… Dans les noms de cette 2ème édition, on imagine Traams aller encore plus loin, Mountain Bike gravir les sommets, Tristesse Contemporaine passer un cran au dessus, Johnny Mafia en tournée américaine, MNNQNS en tête d’affiche des gros festivals l’an prochain, les Las Kellies remporter la Ligue des Champions du post rock, et REBEKA Warrior ou French 79 en version worldwide… Le meilleur moyen de découvrir les groupes qui deviendront grands, ou encore plus grands : venir au Biches ! Un festival indépendant où on s’extasie, on déniche, on débusque…

CONCOURS

À LA DÉCOUVERTE DE LA PROGRAMMATION

► Vendredi 30 Juin : COLORADO • FAIRE • FISHBACH • MOUNTAIN BIKE • REBEKA WARRIOR • REQUIN CHAGRIN • TORRENT D’AMOUR

► Samedi 01 Juillet : FRENCH 79 • JOHNNY MAFIA • LAS KELLIES • MNNQNS • PEPITE • THYLACINE • TRAAMS • TRISTESSE CONTEMPORAINE

► Dimanche 02 Juillet : CANNIBALE • LES CHANSONS DE MA TANTE • METRO VERLAINE • MUSTANG • SHAKE THE RONIN

AFTERMOVIE 2017

