BAD PILÖT - Swimming With Shark

Bad Pilöt nait quelquepart en 2007. Après avoir sortie un 1er EP en autoprod (coup de coeur de « sfr jeunes talent », Believe, la mairie de paris), ils se font repérer aux découvertes du Printemps de Bourges. Ils sortent leur 1er album « Mother » en 2010, distribué par Harmonia Mundi et font une grande tournée partout a travers l’hexagone et en europe (Paris, Berlin, Bruxelle, Varsovie, Geneve...) jusqu’en janvier 2011. Les médias parlent de Bad Pilöt : France 2, France 3, radio france, FIP, Les inrockuptibles, magic magazine, longueur d’onde, l’humanité ... Au printemps 2013, ils sortent leur deuxième Album « Walking in röws » autoproduit, enregistré dans les studios Ferber. Le son de Bad Pilöt séduit également le milieu de la publicité (avec une campagne pour peugeot ) ainsi que les milieux du cinéma et de la télé .

Découvert en 2015 par le producteur Clive Martin (Queen, David Byrne, Les Négresses vertes...), ils approfondissent un son plus électro et intègrent désormais la projection vidéo lors des lives. Et signent avec l’éditeur Green United Music.

RELEASE PARTY

RDV à l’Alimentation Générale le jeudi 17 novembre à 20h pour la release party de Bad Pilöt au 64, rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 PARIS / 01 43 55 42 50.

