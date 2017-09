BACHAR MAR-KHALIFÉ - The Water Wheel

EMISSION FERAROCK

Paru en 2015, Ya Balad, troisième album de Bachar Mar-Khalifé a apporté une nouvelle preuve de sa singulière créativité et bouleverse par sa densité émotionnelle. Mais c’est sur scène que se déploie réellement toute la personnalité de Bachar qui a enchaîné plus d’une centaine de concerts en France comme à l’international. Oudiste & chanteur nubien, déjà inspirateur des Grateful Dead, Joan Baez ou Bob Dylan qui l’aident à émigrer aux Etats-Unis et obtenir un contrat d’enregistrement Hamza El Din sort The Water Wheel en 1968. Un album dont Steve Reich et Terry Riley citent comme faisant partie de leurs influences. Ce projet n’est pas celui d’une reprise littérale du répertoire de Hamza El Din, mais plutôt une prolongation de la relation forte que Bachar entretient depuis son enfance avec sa musique. Ce sera l’occasion pour lui de faire fusionner son univers et ce qu’il développe sur scène (oriental/rock/électro) avec la transe puissante des chansons de Hamza El Din. Pour l’occasion le groupe actuel de Bachar (piano/synthés + basse + batterie + saz électrique) accueillera aussi deux chanteuses nubiennes Alsarah ainsi que deux musiciens additionnels (percussion & oud tbc). Le soutien de l’ADAMI permet à cette création d’être diffusée sur au moins 5 festivals de la Fédération Internationale de Festivals De Concert ! (Nuits Botaniques, les Eurockéennes, les Vieilles Charrues et Terres du Son…) et également à l’artiste de se produire pour la première fois sur de grandes scènes en extérieur. Depuis Oil Slick, son remarquable premier album paru en 2010, la réputation d’excellence de Bachar Mar-Khalifé se répand comme une tache d’huile. Ya Balad, son troisième album apporte une nouvelle preuve de sa singulière créativité et bouleverse par sa densité émotionnelle. Mais c’est sur scène que se déploie réellement toute la personnalité de Bachar - et personne ne s’y méprend. En effet depuis la parution de Ya Balad en octobre 2015 Bachar et son groupe enchaînent plus d’une centaine de concerts en France comme à l’international.



Hamza El Din est incontestablement l’une des figures majeures de la musique nubienne contemporaine. Joueur de oud virtuose, le compositeur est à l’origine d’un répertoire riche et unique autour duquel demeure une solide fascination. Né sur l’ancien territoire nubien, devenu terres égyptienne et soudanaise, la passion de El Din pour la musique le pousse à intégrer l’université du Caire où il étudie la musique arabe avant de rejoindre les bancs de l’Académie nationale Sainte-Cécile de Rome pour y perfectionner son art. De cette expérience académique, l’artiste conserve le goût de la recherche et de la transmission. Protecteur d’une culture menacée d’extinction – celle de ses ancêtres - il collecte, durant une traversée de l’Egypte, les vestiges d’une tradition orale et musicale dont sera empreinte l’entièreté de son oeuvre. Hamza El Din compte parmi ses héritiers Joan Baez, Bob Dylan mais aussi le groupe Gratful Dead. Il collabore notamment avec ce dernier sur le légendaire album « Eclipse », sorti en 1978. Ainsi, Hamza El Din n’a pas seulement préservé le patrimoine d’un peuple mais il a aussi transformé l’univers de la musique, à commencer par le mouvement folk américain, grâce à des performances transcendantes dont le public de Newport Folk Festival conserve un souvenir indélébile. Source infini d’inspiration, les récits mélodiques d’Hamza El Din sont un voyage initiatique le long du Nil qui, 10 ans après le décès du musicien, continue à faire écho auprès de la nouvelle génération.

