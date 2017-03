AuxSons Citoyens

"La FERAROCK, Fédération nationale de radios associatives musiques actuelles, regroupe 20 radios en France, 2 en Belgique et une au Québec. Leur point commun est de dédier une grande majorité de leur antenne aux artistes émergents, de tous horizons géographiques et artistiques. C’est pourquoi les radios de la Ferarock soutiennent la campagne #AuxSons lancée par Zone Franche. Car défendre la diversité culturelle est un enjeu majeur et une responsabilité qui dépasse de loin le domaine de la musique. Avis aux citoyens, candidats à la présidentielle et aux acteurs des politiques publiques : Cet appel vous concerne..." Julien Pion, Directeur de la FERAROCK



La diversité culturelle est une réalité en France. Gommées, reléguées, uniformisées, les identités multiples qui la composent sont pourtant un levier d’échanges, de partage, d’égalité, de dignité pour mieux faire et vivre ensemble. À l’heure où les débats liés à la mobilité internationale, l’immigration et l’identité créent un phénomène de repli chez un nombre croissant de nos concitoyens, nous demandons des politiques et des actions qui soutiennent la reconnaissance et la valorisation de toutes les expressions de la diversité culturelle. Plus qu’un genre esthétique, les musiques du monde sont un outil politique et social qui valorise la diversité culturelle, ses acteurs professionnels en sont des porte-voix. Dans le cadre de la campagne #AuxSons lancée par Zone Franche, le réseau des musiques du monde, nous voulons faire entrer la diversité culturelle dans le débat électoral des présidentielles et des législatives.

