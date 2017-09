ARNAUD REBOTINI - 120 Battements Par Minute O.S.T

EMISSION FERAROCK



Arnaud Rebotini est auteur, compositeur, interprète, producteur et remixeur, il est aujourd’hui une figure emblématique de la musique électronique. Sa force majeure : rester à la croisée des genres, tout autant avant-gardistes qu’intemporels, et les marier. Son projet Zend Avesta (Organique, Universal 2000) associa ainsi orchestre de chambre et musique électronique. Avec ses synthétiseurs analogiques, il devint une figure centrale de la nouvelle scène électro internationale marquant le retour à l’utilisation des machines électroniques. Ses performances lives sont depuis toujours unanimement saluées (Music Components Citizen 2008, Someone Give Me Religion, K7 2010). Aussi, ses remixes pour Depeche Mode, David Guetta, Rammstein, The Rapture, Bloc Party, Acid Washed, ou Nitzer Ebb s’associent-ils tout autant à sa présence dans les clubs et festivals les plus prisés (lives et DJing) qu’à sa collaboration avec le GRM et, tout particulièrement avec Christian Zanési, sous le projet Frontières. Arnaud Rebotini est aussi le producteur d’autres artistes comme Denez Prigent, Yan Wagner ou Rafale. En fondant le groupe Black Strobe (Burn Your Own Church, Beggars 2007), Arnaud Rebotini combina le renouveau du blues, du rock et de l’électro. Reprenant au chant le standard blues I Am a Man, il signa ses plus belles collaborations avec l’image (bande annonce pour RocknRolla de Guy Ritchie, Django Unchained de Quentin Tarantino, les publicités pour Christian Dior (Eau Sauvage) et pour Seat (Seat Leon), les séries télévisées The Walking Dead et The Vampire Diaries. Avec le titre Blood Shot Eyes ce fut pour The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese. Arnaud Rebotini composa aussi et produisit la bande originale du second long métrage de Robin Campillo, Eastern Boys (Des Films De Pierre), primé en 2013 à la Mostra de Venise et premier prix du Festival du Film de Santa Barbara en 2014. Ce travail fait suite à la composition du long métrage Novo de Jean-Pierre Limosin sorti en 2002. De même, il travaille des formats plus courts, type format publicitaire, et signa un bon nombre de collaborations, notamment avec le réalisateur Laurent Chanez. Il s’exerce aussi à des formats très courts comme l’habillage complet des jingles de la station France Info pour le groupe Radio France.

La bande orginiale de "120 Battements Par Minute" composée par Arnaud Rebotini est à découvrir et à gagner jusqu’au 22 septembre sur les radios FERAROCK !

