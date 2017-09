ARIEL PINK - DEDICATED TO BOBBY JAMESON

Le compositeur de Los Angeles Ariel Pink partage son onzième album studio,"Dedicated to Bobby Jameson", le 15 septembre. Le titre de l’album est une référence directe et sincère à un musicien de Los Angeles, présumé mort depuis longtemps, qui a refait surface en 2007 après trente-cinq ans de vie recluse pour écrire son autobiographie, ainsi qu’un récit tragique compilé en une série de blogs et de vidéos Youtube. Ariel Pink explique : « Son livre et sa vie ont résonné en moi, si bien que j’ai ressenti le besoin de lui dédier mon dernier album. » . "Dedicated to Bobby Jameson" commence à la fin, et se termine au début. « On suit le protagoniste tandis qu’il affronte plusieurs épreuves et atteint des étapes importantes, la première le voit renaître d’entre les morts », explique Ariel Pink, faisant référence au titre d’ouverture « Time to Meet Your God ». « A partir de là, il oscille entre amour innocent et traumatisme de l’enfance solidement ancré, qui constituent une initiation sur toute une vie menant à un monde d’artifice et une inconstance théâtrale. ». En se fondant sur sa vision singulière du savoir-faire pop, établie avec ses albums The Doldrums, Worn Copy, House Arrest, Loverboy, Before Today, Mature Themes et Pom Pom, Pink revisite les thèmes qui ont hanté sa musique depuis la fin des années 1990 : les aspirations mal négociées, les mythologies de la côte Ouest, les routards du crime, les boulevards hantés, les légendes hollywoodiennes, la fugacité de l’amour, la célébrité des stars de cinéma, les terreurs de l’enfance, l’acceptation de soi, et le narcissisme tapi derrière le prisme de celluloïd de la controverse.

Ariel Pink (de son vrai nom Ariel Marcus Rosenberg) a grandi à Beverly Hills. Il commence sa carrière comme artiste visuel avant de faire des enregistrements à la fin des années 1990 durant ses études à Cal Arts. Entre 1996 et 2004, il écrit, enregistre, joue, et produit un travail expérimental, impressionniste et dans l’improvisation – incluant souvent à sa voix des accompagnements mélodiques et des éléments de percussion, à la différence des batteries traditionnelles ou des boîtes à rythmes. Dedicated to Bobby Jameson est une odyssée pop scintillante dans la carrière d’un homme qui, au travers d’une originalité et d’une audace pures, est devenu une institution américaine du rock and roll. Cet album est sa première sortie sur le label indépendant Mexican Summer.

Le nouvel album de Ariel Pink est à découvrir et à gagner jusqu’au 15 septembre sur les radios FERAROCK !

+ d’infos