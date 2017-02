AQUASERGE - Laisse Ça Être

Groupe-nébuleux toulousain fondé en 2005 par Julien Barbagallo, Julien Gasc & Benjamin Glibert qui a petit à petit développé son maillage souterrain en participant ailleurs - ces membres ont joué-enregistré avec Tame Impala, Stereolab, Melody’s Echo Chamber, Aksak Maboul, Acid Mothers Temple, Bertrand Burgalat, Damo Suzuki, etc. - et en intégrant une soixantaine d’artistes (ou non-artistes) de passage pour quelques jours ou des années, sur disque et sur scène.

Illustration de cette tendance à l’hydre, sur les 12 derniers titres enregistrés en studio, 7 batteurs différents ont participé - parfois en rencontrant les autres musiciens membres le matin même de l’enregistrement en studio. Aujourd’hui en concert, Aquaserge est composé de Manon Glibert (clarinettes), Audrey Ginestet (basse), les batteurs Julien Chamla et/ou Julien Barbagallo, Julien Gasc (claviers & chant) et Benjamin Glibert (guitare), parfois

augmenté d’une section cuivres dans sa mutation orchestrale.

"Laisse Ça Être" 5e album d’Aquaserge (le 6e si on compte la parenthèse avec April March), le nom du disque est autant un manifeste autonomiste qu’une blague francophile (’laisse ça être’ est la version française de "let it be").

Avec "Laisse Ça Être", l’idée originelle d’Aquaserge était de produire une musique de danse, des slows ou des morceaux uptempo, telle qu’on la pratique dans les bals populaires. Le contexte global du monde en a fait un disque de danse (de zombie, de résilience), groovy, progressif et serein. Jusqu’à aujourd’hui, impossible de profiler Aquaserge dans une case, aussi large soit-elle. Groupe d’art-rock de pointe, orchestre de jazz, chanson de protestation, en tout cas géniaux créateurs un brin mabouls selon nous, leur musique est maximaliste, brute et sophistiquée. Elle crée son style propre et innovant en dehors des genres établis et marchands, empruntant de partout-tout-le-temps. Aquaserge est ainsi définitivement pop et globale, de la musique d’amateurs pour les amateurs de musique.

