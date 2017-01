ALBATROSS - Nothing Belongs To Us

Cette semaine, du 09 au 13 janvier 2016, les radios FERAROCK vous font découvrir "Nothing Belongs To Us" le premier album de Albatross autoproduit et qui sortira samedi 14 janvier.



« L’albatros se plait le plus souvent à suivre, indolent compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. » D’autres choisissent de s’exprimer à travers un subtil mélange de Punk, Rock Alternatif et Post-Rock. C’est donc aujourd’hui que le groupe Rennais Albatross a décidé de s’envoler, emportant avec lui des influences telles que Brand New, Sparta, Hot Water Music et Defeater. Leur premier titre, Opposite Places, permet au groupe d’assumer son identité unique, portée à bout de larynx par la voix endommagée de son chanteur. Le propos cherche à être heureux et positif au milieu d’un monde ténébreux, à croire que le bonheur est un vague mythe.

Le nouvel album de Albatross est à découvrir et à gagner jusqu’au 13 décembre sur les radios FERAROCK !

