20 ANS D’ICI D’AILLEURS

Après quelques belles rééditions et une soirée bruxelloise au printemps, c’est au début de l’automne qu’auront lieu plusieurs temps forts : l’exposition et la publication du livre Mind Travels, la sortie de l’album d’Orchard dans la collection du même nom, et deux soirées spéciales à Nancy et à Paris les 19 et 20 octobre.



Orchard est un groupe créé de toutes pièces par un label qui pourrait faire figure de « coup marketing » s’il ne s’agissait là d’Ici d’Ailleurs (20 ans cette année), habitué à provoquer des rencontres entre artistes pour le moins fructueuses (This Immortal Coil, la collection OuMuPo, Numbers Not Names). Huitième chapitre de la singulière collection Mind Travels, cet album réunit l’anglais Aidan Baker (déjà auteur de The Sea Swells a Bit dans la même série), Gaspard Claus (Pedro Soler, Angélique Ionatos…), Franck Laurino (batteur de Zëro) et Maxime Tisserand (clarinettiste de Chapelier Fou). Ils ne se connaissaient pas avant d’entrer en studio, simplement guidés par une liste de termes musicaux simples devant orienter leur rencontre, et par David Chalmin (complice de Matt Elliott) à la réalisation. Comme le suggère le titre de l’album, ce sont des découvertes fortuites et des paysages inédits qui surgissent ainsi, où de la contrainte initiale nait finalement une liberté s’affranchissant du temps et des étiquettes. En concert pour les 20 ans du label Ici d’Ailleurs (voir plus bas).



Le photographe Francis Meslet parcourt le monde à la recherche de lieux abandonnés, sanctuaires en déshérence sur lesquels le temps s’est arrêté. Il en rapporte des images saisissantes, telles des capsules temporelles témoignant d’une sorte d’univers parallèle propice à l’évasion de l’esprit et à l’interrogation. Ce sont ses images qui illustrent les disques de la collection Mind Travels initiée par le label et dédiée aux musiques néo-classiques, ambient et industrielles (et signés Geins’t Naït & Laurent Petitgand, Aïdan Baker, Mathias Delplanque, Stefan Wesolowki, Manyfingers).

Les photos de Francis feront l’objet d’une exposition dans la salle de concert L’Autre Canal à Nancy, fief du label Ici d’Ailleurs, au côté des dizaines d’artworks des disques publiés par la structure dans différentes collections aux cours de ses 20 ans d’existences.

Une sélection d’albums d’artistes du label Ici D’ailleurs est à découvrir et à gagner jusqu’au 13 octobre sur les radios FERAROCK !

